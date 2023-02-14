Россиянам должны, наконец, надоесть санкции против них, и тогда граждане РФ возьмут штурмом Кремль, и снова вернутся в "цивилизованный мир".
Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Я так понимаю, победа — очищение от российских войск оккупированных и аннексированных территорий Украины, но это не является победой над Москвой. Москву должны взять сами россияне, если они захотят, если поймут, что другого нет выбора", — в эфире "Радио НВ" заявил дипломат.
По его словам, это очень вероятно. Если российский народ хочет вернуться в цивилизованный мир, если он хочет снять эти санкции и начать как-то нормально жить, он должен что-то поменять в корне, советует России прибалтийский дипломат.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.