Пушилин рассказал о тяжёлых боях на юго-востоке Угледара

В юго-восточной части Угледара не стихают жестокие, кровопролитные бои. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, здесь очень тяжело", — отметил Пушилин.

Вместе с тем российские военные продолжают продвигаться на этом направлении, заметил он.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ не собираются сдавать Артёмовск, намереваясь биться в городе до последнего.

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