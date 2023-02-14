МК: Леонков раскрыл просьбы Украины об оружии для ВСУ на "Рамштайне"

В Брюсселе 14 февраля в формате "Рамштайн" собрались главы оборонных ведомств стран НАТО. О том, какое оружие может запросить Киев на встрече, рассказал "МК” военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он предположил, что будут обсуждать поставки ВСУ авиации. США могут склонить союзников предоставить Киеву ударные самолёты. Он отметил, что многие страны Европы уже сообщали, что не смогут этого сделать, кроме Британии.

Также в ходе встречи могут обсуждаться поставки боеприпасов большой дальности, так как стороны не смогли договориться об этом на прошлом "Рамштайне".

Украинцы уже в открытую заявляли о необходимости ядерного оружия. Это озвучивал и Владимир Зеленский ещё до начала СВО. Эксперт уверен, что никто не осмелится дать Украине тактические ядерные боеприпасы. Леонков отметил, что на последующих встречах стороны открыто не будут обсуждать этот момент, чтобы в случае чего подставить Украину, а самим остаться в стороне.

"Они понимают: всё говорит о том, что стратегия ведения боевых действий, которую применяли ВСУ, уже не работает. Конечно, если бы Запад в самом начале СВО дал всё то, что от него требовала Украина, думаю результат был бы. Но столько оружия, сколько хочет Киев, НАТО физически не способно дать. А проигрывать ой как не хочется! И в Брюсселе, конечно, будут решать, что с этим делать", — заключил Леонков.

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