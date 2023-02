Бывший командир "Азова"* Жорин: ВСУ несут тяжёлые потери в районе Артёмовска

Бывший командир "Азова"* Максим Жорин сообщает, что в районе Артёмовска ВСУ несут серьёзные потери. В частности, он отметил сложную ситуацию возле населённого пункта Красная Гора.

"Много потерь с нашей стороны, враг там понемногу всё-таки продвигается и определенный успех имеет. Впрочем, до сих пор продолжаются тяжёлые бои. Безусловно, держать оборону становится немного сложнее, но никаких критических вещей от этого не произошло", — приводит слова Жорина "ПолитНавигатор".

Также он заявил, что сообщение с городом ещё есть, поэтому существует возможность обеспечивать подразделения, находящиеся в городе. Провести эвакуацию также реально, но продвижение войск ВС РФ не на руку ВСУ, констатировал Жорин.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

