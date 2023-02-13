Красная Гора — ключ к освобождению Артёмовска, заявили в ДНР

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что посёлок Красная Гора, который накануне заняли российские войска, является ключом к освобождению Артёмовска.

"Красная Гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артёмовску, и, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас цель армии РФ на донецком направлении — взять под огневой контроль артиллерии дорогу Часов Яр — Артёмовск. Если перекрыть эту трассу, то снабжение Вооружённых сил на данном участке прекратится, отметил Гагин.

В Киеве понимают, что на фоне неуклонного продвижения армии РФ украинский гарнизон Артёмовска скоро погибнет или сдастся в плен.

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