ВСУ сбросили гранаты с дрона на эвакуационную группу российских военных, которые выносили раненого

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросили гранаты с беспилотника на эвакуационную группу российских военных, которые выносили раненого с поля боя. Видео, снятое с украинского дрона опубликовал журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

"На кадрах с вражеского коптера видно, что нацисты убивают эвакуационную группу вместе с раненым, который лежит на носилках", — прокомментировал страшные кадры военкор.

Он заметил, что всушники публикуют это видео как свою победу.

По мнению репортёра, это не воины, а просто трусливые шакалы, которых настигнет российский снаряд.

Ранее боевики ВСУ неоднократно выкладывали видео расстрела безоружных пленных солдат армии России.

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