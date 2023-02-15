Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросили гранаты с беспилотника на эвакуационную группу российских военных, которые выносили раненого с поля боя. Видео, снятое с украинского дрона опубликовал журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
"На кадрах с вражеского коптера видно, что нацисты убивают эвакуационную группу вместе с раненым, который лежит на носилках", — прокомментировал страшные кадры военкор.
Он заметил, что всушники публикуют это видео как свою победу.
По мнению репортёра, это не воины, а просто трусливые шакалы, которых настигнет российский снаряд.
Ранее боевики ВСУ неоднократно выкладывали видео расстрела безоружных пленных солдат армии России.
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