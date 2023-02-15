Марочко: офицеры ВСУ избивают солдат в Артёмовске за невыполнение приказов и бегство

В Артёмовске украинские офицеры избивают военных, которые отказываются выполнять приказы Киева и бегут со своих позиций, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, киевский режим усиливает "карательно-репрессивные меры" в отношении солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Офицер отметил, что эту информацию ему передали российские разведчики.

"Начала активно применяться тактика избиений, вплоть до летального исхода", — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что военных ВСУ нередко помещают в импровизированные карцеры, оставляя на длительный срок без пищи, воды и света. Офицер подчеркнул: в таких условиях солдаты даже не могут нормально справлять естественную нужду.

В дальнейшем Киев заставляет "штрафников" нападать на позиции РФ, указал Марочко. Как пояснил представитель Народной милиции, отряды ВСУ теряют до 70% личного состава при попытке перейти в атаку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.