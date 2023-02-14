В районе Артёмовска зафиксированы случаи панического бегства подразделений ВСУ со своих позиций у города. Об этом проинформировал ТАСС подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В результате успешных действий наступательного характера нашими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций", — сообщил он.
Марочко подчеркнул, что действия военнослужащих хаотичные, в них присутствуют признаки паники. На огневых рубежах боевики оставляют вооружение и технику.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ взломали вторую линию обороны ВСУ на пути к Красному Лиману.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.