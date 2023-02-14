Марочко: военные ВС РФ фиксируют случаи бегства подразделений ВСУ с позиций в районе Артёмовска

В районе Артёмовска зафиксированы случаи панического бегства подразделений ВСУ со своих позиций у города. Об этом проинформировал ТАСС подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В результате успешных действий наступательного характера нашими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций", — сообщил он.

Марочко подчеркнул, что действия военнослужащих хаотичные, в них присутствуют признаки паники. На огневых рубежах боевики оставляют вооружение и технику.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ взломали вторую линию обороны ВСУ на пути к Красному Лиману.