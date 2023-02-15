BBC News Украина: ВСУ несут огромные потери в Артёмовске из-за бракованных боеприпасов НАТО

Украинским подразделениям, брошенным оборонять Артёмовск (Бахмут), приходится использовать оставшиеся от старых поставок снаряды НАТО, значительная часть из которых не срабатывает.

Репортаж из оккупированного националистами города опубликовало агентство "BBC News Украина". По словам журналистов, в населённом пункте, который в ролике называют "символом украинского сопротивления", как когда-то Мариуполь, сейчас находится 93-й бригада ВСУ.

В кадре боевики жалуются на большие потери и отсутствие конкретных приказов. Корреспонденты попросили украинских солдат для красивой картинки пострелять из 60-миллиметрового миномёта НАТО по российским позициям, но уже второй выстрел заканчивается осечкой.

"Второй снаряд не выстреливает, и мы вместе с военными бежим в укрытие. Нам говорят, что это старые запасы, присланные из-за границы", — пояснил репортёр.

Он добавил, что нехватка боеприпасов является большой проблемой для ВСУ в Артёмовске, чем, вероятно, и объясняются огромные потери.

Ранее военный эксперт призвал топить американские корабли, перевозящие оружие для украинских боевиков.

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