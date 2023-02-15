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BBC News Украина: ВСУ несут огромные потери в Артёмовске из-за бракованных боеприпасов НАТО

Силовые структуры

Украинским подразделениям, брошенным оборонять Артёмовск (Бахмут), приходится использовать оставшиеся от старых поставок снаряды НАТО, значительная часть из которых не срабатывает.

BBC News Украина: ВСУ несут огромные потери в Артёмовске из-за бракованных боеприпасов НАТО

Репортаж из оккупированного националистами города опубликовало агентство "BBC News Украина". По словам журналистов, в населённом пункте, который в ролике называют "символом украинского сопротивления", как когда-то Мариуполь, сейчас находится 93-й бригада ВСУ.

В кадре боевики жалуются на большие потери и отсутствие конкретных приказов. Корреспонденты попросили украинских солдат для красивой картинки пострелять из 60-миллиметрового миномёта НАТО по российским позициям, но уже второй выстрел заканчивается осечкой.

"Второй снаряд не выстреливает, и мы вместе с военными бежим в укрытие. Нам говорят, что это старые запасы, присланные из-за границы", — пояснил репортёр.

Он добавил, что нехватка боеприпасов является большой проблемой для ВСУ в Артёмовске, чем, вероятно, и объясняются огромные потери.

Ранее военный эксперт призвал топить американские корабли, перевозящие оружие для украинских боевиков.

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"Конспиративная квартира": армия Украины
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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