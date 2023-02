ТАСС: артиллерия РФ уничтожила стоянку техники и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении

Your browser does not support the audio element.

Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок поразили стоянку техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении спецоперации.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, российские подразделения уничтожили цель на территории промышленного района Херсона. Подчёркивается, что украинская армия лишилась восьми автомобилей.

По информации агентства, в результате атаки погибли 12 боевиков ВСУ, пять человек получили ранения.

Кроме того, источник ТАСС добавил, что ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 с боекомплектом у населённого пункта Дарьевка в Херсонской области. В этой зоне боевых действий скончались пять военных ВСУ, ещё двое пострадали.

Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по расположению территориальной обороны Украины под Херсоном, ликвидировав группу националистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.