Страна.ua: Киев вывозит архивы государственных учреждений из Артёмовска

Киевский режим активно вывозит документы государственных учреждений из Артёмовска на фоне ожесточённых боёв в районе города.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", такие сведения поступают от волонтёров, которые находятся в Артёмовске. Один их них снял на видео, как чиновники погружают документы городского управления образования в автобус. Судя по ролику, им пришлось перебрасывать архивы через разбитое окно.

"Из Бахмута вывозят архивы госучреждений", — подчёркивается в материале.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что все государственные учреждения и предприятия Часова Яра получили приказ об эвакуации. По словам офицера, этот населённый пункт находится рядом с Артёмовском.

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