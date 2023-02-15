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Ходаковский: ВСУ на передние позиции отправляют мобилизованных солдат

Силовые структуры

У украинской армии есть необходимое оружие для наступления, поэтому ситуация на фронте достаточно непростая. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в беседе с RT.

Ходаковский: ВСУ на передние позиции отправляют мобилизованных солдат

Он отметил, что на передние позиции командование ВСУ посылает непрофессиональных солдат, которые были призваны в ходе мобилизации. Именно поэтому украинская армия несёт колоссальные потери.

"Квалифицированные солдаты предпочитают находиться в крупных населённых пунктах. Эти силы противника аккумулируют для каких-то нужных и важных для него действий", — отметил комбат.

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Началось! F-16 летят на Украину. Столкновение с НАТО неизбежно? Свежий прогноз
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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