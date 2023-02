Ходаковский: ВСУ на передние позиции отправляют мобилизованных солдат

У украинской армии есть необходимое оружие для наступления, поэтому ситуация на фронте достаточно непростая. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в беседе с RT.

Он отметил, что на передние позиции командование ВСУ посылает непрофессиональных солдат, которые были призваны в ходе мобилизации. Именно поэтому украинская армия несёт колоссальные потери.

"Квалифицированные солдаты предпочитают находиться в крупных населённых пунктах. Эти силы противника аккумулируют для каких-то нужных и важных для него действий", — отметил комбат.

