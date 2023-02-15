У украинской армии есть необходимое оружие для наступления, поэтому ситуация на фронте достаточно непростая. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в беседе с RT.
Он отметил, что на передние позиции командование ВСУ посылает непрофессиональных солдат, которые были призваны в ходе мобилизации. Именно поэтому украинская армия несёт колоссальные потери.
"Квалифицированные солдаты предпочитают находиться в крупных населённых пунктах. Эти силы противника аккумулируют для каких-то нужных и важных для него действий", — отметил комбат.
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