Пока российская армия не дойдёт до польской границы, спецоперация на Украине должна продолжаться. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что Варшава уже готовится вернуть себе Волынскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Закарпатскую области. Более того, именно через границу с Польшей в Киев поставляется западное вооружение, и прибывают наёмники.
"Надо это прекращать. А прекратить можно только тем, что отрезать границу и уничтожить вот эти станции, на которых идут переобувания вагонов с узкой европейской колеи на широкую российскую колею", — убеждён Литовкин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.