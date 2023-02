Литовкин заявил о необходимости отрезать Украину от Польши

Пока российская армия не дойдёт до польской границы, спецоперация на Украине должна продолжаться. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что Варшава уже готовится вернуть себе Волынскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Закарпатскую области. Более того, именно через границу с Польшей в Киев поставляется западное вооружение, и прибывают наёмники.

"Надо это прекращать. А прекратить можно только тем, что отрезать границу и уничтожить вот эти станции, на которых идут переобувания вагонов с узкой европейской колеи на широкую российскую колею", — убеждён Литовкин.

