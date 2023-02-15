Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель попросил мировых лидеров поставить Украине танки как можно быстрее.
"Обращаюсь к европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах", — отметил политик во время выступления в Европарламенте.
Вместе с этим чиновник предупредил, что весной и летом произойдут "решающие события".
Ранее в РИА Новости заявили, что западные лидеры предложили Киеву танки Panther KF51, которые изменят правила боевых действий в зоне военной спецоперации.
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