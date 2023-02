Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Европу передать ВСУ пылящиеся на складах танки

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель попросил мировых лидеров поставить Украине танки как можно быстрее.

"Обращаюсь к европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах", — отметил политик во время выступления в Европарламенте.

Вместе с этим чиновник предупредил, что весной и летом произойдут "решающие события".

Ранее в РИА Новости заявили, что западные лидеры предложили Киеву танки Panther KF51, которые изменят правила боевых действий в зоне военной спецоперации.

