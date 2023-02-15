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Литовкин призвал США "держать ухо востро" после заявления о "перехвате" самолётов РФ

Силовые структуры

Военспец, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал сообщения западных СМИ о "перехвате" истребителей РФ неподалёку от Аляски.

Литовкин призвал США "держать ухо востро" после заявления о "перехвате" самолётов РФ

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что перехвата российских бомбардировщиков не было, ведь такое действие означает принудительную посадку воздушного судна или его поражение. По словам Литовкина, США просто засекли несколько боевых самолётов близ Аляски, а не перехватывали их.

Кроме того, специалист подчеркнул: речь идёт о плановом полёте ракетоносцев РФ без нарушений норм международного права.

"Так что пусть держат ухо востро", — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что американские истребители F-16C сопроводили бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России у Аляски.

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Ту-95: бомбардировщик-ракетоносец списывать рано
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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