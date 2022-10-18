В районе Аляски США подняли в воздух свои истребители F-16С, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика-ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. Соответствующее сообщение поступило от Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Как утверждают американские военные, ракетоносцы РФ оказались в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски, ответственность за которую несёт NORAD. При этом в США отмечают, что пилоты ВКС РФ вели себя профессионально и не устраивали провокаций, передаёт "МК".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что два российских ракетоносца Ту-95МС в течение 12 часов осуществляли плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана, Охотского и Берингова морей.
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