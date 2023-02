Спикер ВСУ Череватый: одним из направлений наступления ВС РФ может стать Харьков и Купянск

Your browser does not support the audio element.

Одним из направлений нового наступления России может стать Харьков и Купянск, который украинская армия оккупировала в сентябре. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что российские войска пытаются контратаковать на этом направлении. Однако, по его словам, ситуация там контролируемая и она схожа с Лиманским направлением.

Украинский военный заявил, что "закалённые в боях" подразделения ВСУ готовы к встрече противника в Харьковской области.

При этом представитель киевского командования допустил, что удар может быть нанесён и на любом другом направлении.

Добавим, сегодня глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ собираются освобождать все населённые пункты области, оставленные ранее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.