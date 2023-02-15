Одним из направлений нового наступления России может стать Харьков и Купянск, который украинская армия оккупировала в сентябре. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Он отметил, что российские войска пытаются контратаковать на этом направлении. Однако, по его словам, ситуация там контролируемая и она схожа с Лиманским направлением.
Украинский военный заявил, что "закалённые в боях" подразделения ВСУ готовы к встрече противника в Харьковской области.
При этом представитель киевского командования допустил, что удар может быть нанесён и на любом другом направлении.
Добавим, сегодня глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ собираются освобождать все населённые пункты области, оставленные ранее.
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