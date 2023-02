Ганчев: Россия будет освобождать все населённые пункты Харьковской области, которые контролировала ранее

В Харьковской области под контролем России находятся около 20 населённых пунктов, ожесточённые бои продолжаются. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

Он также заявил, что все населённые пункты Харьковской области, которые контролировались российскими войсками до осенней "перегруппировки" будут освобождены. По его словам, работа в этом направлении уже идёт.

Как считает военный эксперт Борис Рожин, это довольно прозрачный намёк на продолжение операций в районе Купянска.

Аналитик заметил, что в этом районе действительно идёт определённое движение, противник потерял часть позиций и фронт продвинулся к Купянску, который готовят к обороне.

