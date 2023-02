В Сети появились кадры уничтожения американской САУ М109 дроном-камикадзе "Ланцет"

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео поражения американской 155-мм самоходной артиллерийской установки M109 российскими БПЛА-камикадзе "Ланцет" в ходе боёв за Угледар. Запись появилась в соцсетях.

Отмечается, что САУ ошибочно идентифицирована как польская "Краб", но на самом деле это "американка". Дрон с тремя килограммами взрывчатки попал прямо в область башни.

"На этом участке фронта ОБТФ "Каскад" активно применяет беспилотники-камикадзе, уничтожив уже десятки единиц вражеской техники", — добавили военкоры.

Ранее в Сети появилось видео удара высокоточной ракетой "Корнет" по микроавтобусу американских наёмников в Артёмовске (Бахмуте).

