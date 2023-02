NYT опубликовала видео удара ракетой "Корнет" по группе иностранных наёмников в Бахмуте

Американская газета The New York Times опубликовала видео удара российской ракетой ПТРК "Корнет" по группе иностранных наёмников в Бахмуте (Артёмовске).

Удар ракетой по группе наёмников в Бахмуте

Издание при этом называет группу "командой волонтёров", видимо, им так удобнее. Сам момент прилёта ракеты при этом попал в кадр. После этого на видео следует взрыв.

Ранее, как выяснилось, в результате этого удара 2 февраля погиб один из "волонтёров" — бывший морской пехотинец вооружённых сил США — глава Global Response Medicine, Пит Рид. Часть боевиков получили тяжёлые ранения.

Ранее боевик ВСУ с позывным "Мадьяр" заявил, что на 13 февраля больше не осталось ни одного безопасного пути из Бахмута. По его словам, простреливаются все дороги.

