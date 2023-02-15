В Сети появились уникальные кадры наступления российских военных из группировки "Отважные" на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ).
Для взятия опорного пункта противника в лесу выдвинулась пехота "Бешеных псов" на пяти танках. Три бронированных машины ринулись к позициям врага, сокрушая их на ходу, две других прикрывали из лесополосы.
Ушедшие вперёд танки, в том числе тот, на котором была установлена камера, остановились прямо перед минными заграждениями врага и затем ушли влево.
В результате штурма были подавлены огневые точки противника и взяты его позиции, сообщают военные корреспонденты.
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