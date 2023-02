В Сети появилось видео наступления "Отважных" на позиции ВСУ на пяти танках

В Сети появились уникальные кадры наступления российских военных из группировки "Отважные" на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ).

Для взятия опорного пункта противника в лесу выдвинулась пехота "Бешеных псов" на пяти танках. Три бронированных машины ринулись к позициям врага, сокрушая их на ходу, две других прикрывали из лесополосы.

Ушедшие вперёд танки, в том числе тот, на котором была установлена камера, остановились прямо перед минными заграждениями врага и затем ушли влево.

В результате штурма были подавлены огневые точки противника и взяты его позиции, сообщают военные корреспонденты.

