Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Картаполов: комитет по обороне не ожидает 22 февраля "волнующих решений"
Алехин: армия России под прикрытием "тумана войны" очищает Харьковскую область от ВСУ
Сеймур Херш: диверсиями на "Северных потоках" Байден указал Европе на её второсортность
Арестович: украинцы, считающие русский "языком агрессора" — психические тяжелобольные
Роза Сябитова призналась, что у неё есть незаконченная татуировка: "Тигр на спине"
Кургузов о введении цифрового удостоверения личности на смартфонах: можно следить за человеком через приложение "Госуслуг"
В МИД объяснили, почему Россия не уходит из ВТО: это был бы подарок для недругов
Марков: с киевскими властями Запад расплачивается виллами и особняками
19fortyfive: Ту-160М станет серьёзной угрозой для НАТО

В Сети появилось видео наступления "Отважных" на позиции ВСУ на пяти танках

Силовые структуры

В Сети появились уникальные кадры наступления российских военных из группировки "Отважные" на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ).

Для взятия опорного пункта противника в лесу выдвинулась пехота "Бешеных псов" на пяти танках. Три бронированных машины ринулись к позициям врага, сокрушая их на ходу, две других прикрывали из лесополосы.

Ушедшие вперёд танки, в том числе тот, на котором была установлена камера, остановились прямо перед минными заграждениями врага и затем ушли влево.

В результате штурма были подавлены огневые точки противника и взяты его позиции, сообщают военные корреспонденты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
Врач Яблуновский о лечении Костомарова: "Сердце не ампутируешь"
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Вопрос мигрантов остаётся болезненным для всей Европы Сергей Лебедев Справедливый вопрос к Путину: почему РФ поддерживает киевский режим? Любовь Степушова Поездопад и "второй Чернобыль": в США сошли с рельсов три поезда, перевозившие опасные химикаты Ольга Лебедева
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Россию могут переименовать в Московию
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Последние материалы
В Сети появилось видео наступления "Отважных" на позиции ВСУ на пяти танках
Роза Сябитова призналась, что у неё есть незаконченная татуировка: "Тигр на спине"
Кургузов о введении цифрового удостоверения личности на смартфонах: можно следить за человеком через приложение "Госуслуг"
В МИД объяснили, почему Россия не уходит из ВТО: это был бы подарок для недругов
Марков: с киевскими властями Запад расплачивается виллами и особняками
19fortyfive: Ту-160М станет серьёзной угрозой для НАТО
Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян: "Везде нищета"
Эксперт рассказал, почему власти не публикуют данные о количестве потерь в армии
"Страна.ua": Россия переняла у Украины тактику с запуском шаров в тыл противника
Сергей Лазарев рассказал о своём отношении к свадьбе: "Штамп в паспорте расслабляет"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников