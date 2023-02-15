Российский танк Т-72 в зоне спецоперации выдержал прямое попадание из противотанкового комплекса противника и остался цел. Видео появилось в Telegram-каналах.
Военные из батальона "Август" ДНР заметили, что машина только вернулась из боя, уничтожив укрепрайон украинских боевиков, откуда по ней вели огонь. По танку также работали и артиллерия и ПТРК вооружённых сил Украины (ВСУ).
Но танкистов ВС РФ не остановило даже прямое попадание — они выполнили задачу полностью и в срок, а только потом вернулись на базу.
Боец рассказал, что танк спасла динамическая защита, которая полностью выгорела.
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