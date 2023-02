Танк Т-72 ВС РФ выдержал прямое попадание украинской ракеты и остался цел

Your browser does not support the audio element.

Российский танк Т-72 в зоне спецоперации выдержал прямое попадание из противотанкового комплекса противника и остался цел. Видео появилось в Telegram-каналах.

Танк Т 72 выдержал прямое попадание ракеты

Военные из батальона "Август" ДНР заметили, что машина только вернулась из боя, уничтожив укрепрайон украинских боевиков, откуда по ней вели огонь. По танку также работали и артиллерия и ПТРК вооружённых сил Украины (ВСУ).

Но танкистов ВС РФ не остановило даже прямое попадание — они выполнили задачу полностью и в срок, а только потом вернулись на базу.

Боец рассказал, что танк спасла динамическая защита, которая полностью выгорела.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.