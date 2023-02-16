Экс-офицер Пентагона Коффлер: украинский конфликт способен разорвать Европу на куски

Бесконтрольная эскалация на Украине, в которую окажутся втянуты США и Европа, приведёт к ужасным последствиям. Об этом заявила бывший офицер Пентагона Ребекка Коффлер.

В эфире Fox News она отметила, что Украина становится "новым Афганистаном". Экс-разведчица призвала Пентагон назвать окончательную цель Запада в этом конфликте. Как пояснила Коффлер, сейчас у НАТО нет какой-либо стратегии, которая поможет Вооружённым силам Украины (ВСУ) победить, а Западу — безопасно выйти из противостояния.

"Если конфликт не завершится в ближайшее время, то он разорвёт Европу на куски", — подчеркнула бывший офицер Пентагона.

Она также добавила, что президент США Джо Байден и сотрудники Минобороны страны продемонстрировали всему миру свою неспособность к долгосрочному планированию.