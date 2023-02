Минобороны впервые показало применение артиллерийских орудий "Хоста" в зоне СВО

Расчёты самоходных артиллерийский установок (САУ) "Хоста" в круглосуточном режиме поражают объекты вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы орудий впервые опубликовало Минобороны РФ.

Огневое поражение снарядами экипажи боевых машин наносят по укреплённым районам ВСУ после получения координат целей. Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты и группы специальной разведки округа, рассказали в военном ведомстве.

САУ "Хоста" — это модификация 2С1 "Гвоздика", более усовершенствованная, подходит под все снаряды калибра 120 мм. Орудие поражает все подвижные и неподвижные цели на расстоянии до 13 километров, заметил командир взвода управления.

