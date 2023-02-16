Российский военнопленный заявил, что ВСУ заставляли его мать провести акцию в Москве

Боец Вооружённых сил РФ после возвращения из украинского плена заявил, что надсмотрщики, угрожая расправой, заставляли его мать организовать политическую акцию в российской столице.

По словам военнослужащего, боевики ВСУ применяли в отношении него электрошок, а также избивали дубинкой и топили.

"Маме звонили с моего телефона. Сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом", — отметил солдат в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что националисты пригрозили ему дальнейшими пытками с использованием электричества, если его мать не устроит политическую акцию в Москве. Как пояснил военный, в итоге националисты всё-таки применили электрический тапик.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул: украинские боевики оказывают психологическое давление на российских солдат, отговаривая их участвовать в обмене пленными.