Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

"Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. Расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными в районе Угледара. Опознавательные признаки медслужбы противника не остановили", — пояснил советник врио главы ДНР в интервью агентству ТАСС.

Он добавил, что националисты не первый раз наносят удары по медицинским группам, подобные происшествия происходили и на других участках линии боевого соприкосновения.

Ранее военкор рассказал, что уже в ближайшее время будет завершено оперативное окружение группировки ВСУ в Артёмовске.

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