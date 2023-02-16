Глава ОВА Козицкий: объект критической инфраструктуры повреждён во Львовской области

Власти Львовской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате прямого попадания снаряда.

Как отметил руководитель областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, на предприятии началось возгорание. По его словам, к этому часу пожар ликвидирован. Он добавил, что при атаке никто не пострадал.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области", — подчеркнул Козицкий в соцсетях.

Ранее стало известно, что рано утром 16 февраля ракетоносцы Черноморского флота России осуществили атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Взрывы прогремели в Киевской, Львовской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.