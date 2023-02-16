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Офицер Марочко: ВСУ несут серьёзные потери из-за дефицита средств маскировки

Силовые структуры

Украинская армия столкнулась с серьёзными потерями на фоне дефицита средств маскировки, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Офицер Марочко: ВСУ несут серьёзные потери из-за дефицита средств маскировки

По его словам, военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся на передовых позициях, пренебрегают маскировкой. Он добавил, что Киев либо совсем не выдаёт украинским солдатам такие средства, либо передаёт им низкокачественную маскировку.

"Это приводит к демаскировке военных ВСУ на позициях и увеличению потерь", — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Как пояснил офицер, украинское командование порекомендовало солдатам покупать маскировочные средства за свои деньги.

Ранее Марочко сообщил, что боевики ВСУ, отступая из района Кременной, минируют тела своих сослуживцев.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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