Офицер Марочко: ВСУ несут серьёзные потери из-за дефицита средств маскировки

Украинская армия столкнулась с серьёзными потерями на фоне дефицита средств маскировки, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся на передовых позициях, пренебрегают маскировкой. Он добавил, что Киев либо совсем не выдаёт украинским солдатам такие средства, либо передаёт им низкокачественную маскировку.

"Это приводит к демаскировке военных ВСУ на позициях и увеличению потерь", — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Как пояснил офицер, украинское командование порекомендовало солдатам покупать маскировочные средства за свои деньги.

Ранее Марочко сообщил, что боевики ВСУ, отступая из района Кременной, минируют тела своих сослуживцев.