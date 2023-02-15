В ЛНР сообщили, что ВСУ отступают под Кременной и минируют тела сослуживцев

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что отступающие украинские военные в районе Кременной устанавливают на телах солдат ВСУ взрывчатку.

"Противник там отходит", — подчеркнул эксперт в эфире Первого канала.

Как заявил представитель НМ ЛНР, ВСУ минируют не только территорию, но и трупы сослуживцев.

Ранее военный корреспондент Алексей Полторанин сказал, что российские разведчики продвигаются у Кременной под обстрелом из миномётов. Эти солдаты обнаруживают украинские формирования, добавил журналист.

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