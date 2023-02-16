Украинским боевикам не хватает запчастей и расходных материалов, чтобы отремонтировать сломанную технику НАТО. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В интервью ТАСС он отметил, что в зоне проведения спецоперации наблюдаются интенсивные бои. Именно поэтому техника, переданная Западом, нуждается в регулярном обслуживании, указал офицер. По его словам, страны НАТО передали Киеву определённое количество материалов для ремонта, однако практически все они уже израсходованы.
"В подразделениях ВСУ растёт нехватка запчастей и расходников", — указал Марочко.
Кроме того, он подчеркнул: западные страны медлят с поставками запасных частей на Украину из-за проблем с логистикой.
Ранее офицер сообщил, что ВСУ сталкиваются с большими потерями на фоне дефицита средств маскировки.
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