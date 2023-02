Марочко: боевикам ВСУ не хватает запчастей для ремонта техники НАТО

Украинским боевикам не хватает запчастей и расходных материалов, чтобы отремонтировать сломанную технику НАТО. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В интервью ТАСС он отметил, что в зоне проведения спецоперации наблюдаются интенсивные бои. Именно поэтому техника, переданная Западом, нуждается в регулярном обслуживании, указал офицер. По его словам, страны НАТО передали Киеву определённое количество материалов для ремонта, однако практически все они уже израсходованы.

"В подразделениях ВСУ растёт нехватка запчастей и расходников", — указал Марочко.

Кроме того, он подчеркнул: западные страны медлят с поставками запасных частей на Украину из-за проблем с логистикой.

Ранее офицер сообщил, что ВСУ сталкиваются с большими потерями на фоне дефицита средств маскировки.