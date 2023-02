Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли все высоты в окрестностях Артёмовска

Основные успехи российской армии зафиксированы на Артёмовском направлении. Бойцы ВС РФ взяли под контроль все высоты в окрестностях города, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их манёвр по подвозу живой силы и боеприпасов", — рассказал он в эфире "Соловьев Live".

Кимаковский отметил, что на под Артёмовском очень много иностранных наёмников. Слышится польская, французская и английская речь. Кроме того, в регион стягивают дополнительные подразделения из-под Львова.

