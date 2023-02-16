Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают в Марьинке.
"Дом за домом мы выгрызаем этот город", — подчеркнул эксперт в эфире программы "Соловьёв Live".
По словам Кимаковского, армия Украины сделала Марьинку укреплённым районом. Как отметил специалист, солдаты ВСУ могут перемещаться через подвалы частных домов. Вместе с этим он указал на серьёзную работу российских артиллеристов и танкистов.
Ранее Кимаковский назвал ситуацию в Марьинке ДНР очень сложной.
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