Советник врио главы ДНР заявил о продвижении ВС России в Марьинке

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают в Марьинке.

"Дом за домом мы выгрызаем этот город", — подчеркнул эксперт в эфире программы "Соловьёв Live".

По словам Кимаковского, армия Украины сделала Марьинку укреплённым районом. Как отметил специалист, солдаты ВСУ могут перемещаться через подвалы частных домов. Вместе с этим он указал на серьёзную работу российских артиллеристов и танкистов.

Ранее Кимаковский назвал ситуацию в Марьинке ДНР очень сложной.