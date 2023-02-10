Кимаковский: обстановка в Марьинке очень сложная, бойцы РФ проламывают оборону ВСУ

Вооружённым силам РФ приходится проламывать украинскую оборону в районе Марьинки на Донецком направлении спецоперации. Об этом сообщил советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский.

Он оценил обстановку в Марьинке как "очень тяжёлую". При этом советник подчеркнул: российская армия уже в ближайшее время установит контроль над городом. По его словам, ВСУ в течение восьми лет использовали Марьинку в качестве важного укрепрайона.

"И поэтому приходится проламывать оборону противника", — уточнил Кимаковский в беседе с ТАСС.

Кроме того, он добавил, что украинские боевики размещают в жилых домах на территории Марьинки установки НАТО, отслеживающие российскую технику.

Ранее военкор Семён Пегов заявил об успешной атаке ВС РФ на украинский гарнизон в Марьинке.