Вооружённым силам РФ приходится проламывать украинскую оборону в районе Марьинки на Донецком направлении спецоперации. Об этом сообщил советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский.
Он оценил обстановку в Марьинке как "очень тяжёлую". При этом советник подчеркнул: российская армия уже в ближайшее время установит контроль над городом. По его словам, ВСУ в течение восьми лет использовали Марьинку в качестве важного укрепрайона.
"И поэтому приходится проламывать оборону противника", — уточнил Кимаковский в беседе с ТАСС.
Кроме того, он добавил, что украинские боевики размещают в жилых домах на территории Марьинки установки НАТО, отслеживающие российскую технику.
Ранее военкор Семён Пегов заявил об успешной атаке ВС РФ на украинский гарнизон в Марьинке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.