Рогов: корректировщиков огня ВСУ нужно судить по законам РФ в Запорожской области

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал наказывать украинских корректировщиков огня по законам РФ на территории региона.

Он напомнил, что сейчас людей, причастных к террористическим актам, выдворяют на подконтрольные киевскому режиму территории. По его словам, такое решение было принято из-за нехватки мест для содержания подозреваемых и преступников.

Чиновник считает, что необходимо заканчивать с "непонятным грузом депортации".

"Нам нужно судить этих людей по российским законам", — отметил Рогов в эфире "Соловьёв. Live".

Кроме того, он порекомендовал привлекать корректировщиков огня ВСУ к разбору завалов после украинских атак, восстановлению объектов инфраструктуры и созданию окопов.

Ранее Рогов заявил, что Киев заблокировал Каховское водохранилище. Представитель администрации Запорожской области обвинил ВСУ в провоцировании ядерной катастрофы.