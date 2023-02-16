Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал наказывать украинских корректировщиков огня по законам РФ на территории региона.
Он напомнил, что сейчас людей, причастных к террористическим актам, выдворяют на подконтрольные киевскому режиму территории. По его словам, такое решение было принято из-за нехватки мест для содержания подозреваемых и преступников.
Чиновник считает, что необходимо заканчивать с "непонятным грузом депортации".
"Нам нужно судить этих людей по российским законам", — отметил Рогов в эфире "Соловьёв. Live".
Кроме того, он порекомендовал привлекать корректировщиков огня ВСУ к разбору завалов после украинских атак, восстановлению объектов инфраструктуры и созданию окопов.
Ранее Рогов заявил, что Киев заблокировал Каховское водохранилище. Представитель администрации Запорожской области обвинил ВСУ в провоцировании ядерной катастрофы.
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