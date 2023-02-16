Bloomberg: в альянсе НАТО считают, что Украина не отстаёт от России в вооружениях

Западные журналисты заявили, что у российской армии нет преимущества в вооружениях. Об этом СМИ рассказали чиновники военно-политического блока НАТО.

"Украине удаётся не отставать", — подчеркнули источники Bloomberg.

Как объяснили собеседники агентства, альянс отправляет ВСУ точное вооружение. Из-за этого украинские военные применяют боеприпасы эффективно, добавили чиновники.

Ранее в Bloomberg сообщили о провальной западной помощи Киеву. Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что Украина получит меньше танков Leopard, чем планировалось.