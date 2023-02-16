Дмитрий Рогозин: Спецоперация ВС РФ на Украине изменила подходы к ведению современной войны

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что украинский конфликт изменил подходы к ведению боевых действий.

Рогозин подчеркнул, что военные перестали широко использовать традиционные виды вооружения.

"За те 4,5 месяца, которые я провёл в Донбассе, всего несколько раз наблюдал применение боевой авиации и флота. Их заменили РЭБ, ПВО, ПРО и беспилотники", — подчеркнул политик в своём Telegram-канале.

Рогозин назвал современные боевые действия "войной робототехнических средств", которые призваны повысить эффективность работы артиллерии и штурмовой пехоты.

"Исход сражения зависит от "умника-очкарика", создающего ударный беспилотник, и такого же "умника-очкарика", который ловко с его помощью может установить местоположение врага и выдать точные координаты", — отметил он.

Рогозин также подчеркнул важность поддержки талантливых инженеров-разработчиков, которые способны создавать робототехнические средства современной войны для ВС РФ.