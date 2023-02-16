Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что украинский конфликт изменил подходы к ведению боевых действий.
Рогозин подчеркнул, что военные перестали широко использовать традиционные виды вооружения.
"За те 4,5 месяца, которые я провёл в Донбассе, всего несколько раз наблюдал применение боевой авиации и флота. Их заменили РЭБ, ПВО, ПРО и беспилотники", — подчеркнул политик в своём Telegram-канале.
Рогозин назвал современные боевые действия "войной робототехнических средств", которые призваны повысить эффективность работы артиллерии и штурмовой пехоты.
"Исход сражения зависит от "умника-очкарика", создающего ударный беспилотник, и такого же "умника-очкарика", который ловко с его помощью может установить местоположение врага и выдать точные координаты", — отметил он.
Рогозин также подчеркнул важность поддержки талантливых инженеров-разработчиков, которые способны создавать робототехнические средства современной войны для ВС РФ.
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