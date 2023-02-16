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Власти Крыма: в Армянске взрывов не было, за городом проходят тренировки военных

Силовые структуры

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал информацию по взрыву в городе Армянск, потому что соответствующие видео уже облетели соцсети.

Власти Крыма: в Армянске взрывов не было, за городом проходят тренировки военных

Чиновник объяснил, что встревожившие всех дым и грохот вызваны тренировками военных с применением боеприпасов, а именно занятиями, направленными на боевое слаживание.

"По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Советник главы Крыма подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что в самом городе Армянск взрывов не проводилось, как могли подумать встревоженные горожане.

Ранее в соцсетях появились видео, показывающие якобы взрывы в Армянске, находящемся в северной части Крыма.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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