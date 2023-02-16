Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал информацию по взрыву в городе Армянск, потому что соответствующие видео уже облетели соцсети.
Чиновник объяснил, что встревожившие всех дым и грохот вызваны тренировками военных с применением боеприпасов, а именно занятиями, направленными на боевое слаживание.
"По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", — написал Крючков в своём Telegram-канале.
Советник главы Крыма подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что в самом городе Армянск взрывов не проводилось, как могли подумать встревоженные горожане.
Ранее в соцсетях появились видео, показывающие якобы взрывы в Армянске, находящемся в северной части Крыма.
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