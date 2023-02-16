Николай Долуда рассказал в Госдуме о роли казаков в проведении СВО

2:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Сегодня на заседании внутрифракционной группы Николай Долуда рассказал коллегам об участии российского казачества в боевых действиях в защиту жителей Донбасса.

Депутат Госдумы, Всероссийский атаман напомнил участникам заседания, что 4 ноября 2019 г. Указом Президента страны было создано Всероссийское казачье общество и назначен его атаман. В структуру ВсКО вошли 12 реестровых войсковых казачьих обществ и два округа.

— На сегодняшний день сформировано 13 казачьих добровольческих отрядов, принимающих участие в СВО. С учетом ротации — это 16200 бойцов. К середине марта будет еще 2 отряда с добровольцами, — отметил Николай Долуда. — Поставлена задача вместе с регионами формировать фонды для изготовления и установки памятников погибшим казакам. На территории России порядка 150 казачьих школ и 29 казачьих кадетских корпусов, в которых созданы уголки с именами и портретами погибших казаков, и тех, кто мужественно продолжает сражаться за благополучие и независимость страны. Чтобы дети знали героев в лицо.

По словам Николая Долуды, за каждой семьей, в которой погиб мужчина, закреплена группа казаков, оказывающих всестороннюю помощь матерям, женам, детям погибших. Собрано 513 млн рублей, на которые приобретено 343 дрона, средства связи, тепловизоры, 113 автомобилей и оборудование для организации боевых действий.

— Стоит учесть, что войсковые казачьи общества не являются частью подразделений постоянной боевой готовности, — подчеркнул казачий генерал. — Среди казаков — жители страны — врачи, учителя, рабочие, аграрии, объединенные единой казачьей идеей, они сохраняют культуру, обычаи и традиции российского казачества.