Рудык: победа Украины — это флаги США, Франции и Британии в Москве

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за слабости Украины и политической позиции Запада Киев не может рассчитывать на большее в конфликте, чем возврат к границам 1991 года.

Об этом сообщил боевик ВСУ, депутат Верховной рады прошлого созыва Сергей Рудык.

"Но это не будет означать победу. Победа — это победить врага в его логове. Это та победа, которая была в 1945 году, когда на рейхстаге появился советский красный флаг, появились флаги США, Великобритании, Франции. Вот победа. Только в таком случае можно прогнозировать изменение ситуации на десять или двадцать лет", — в интервью Алесе Бацман сказал Рудык.

Он возмущён слабой помощи Запада, которые не желают воевать с Москвой до последнего. По его словам, западным странам необходимо помнить, что пока Кремль не падёт, Незалежная постоянно будет жить в состоянии повышенной опасности и постоянных военных конфликтов с Россией.