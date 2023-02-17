Из-за слабости Украины и политической позиции Запада Киев не может рассчитывать на большее в конфликте, чем возврат к границам 1991 года.
Об этом сообщил боевик ВСУ, депутат Верховной рады прошлого созыва Сергей Рудык.
"Но это не будет означать победу. Победа — это победить врага в его логове. Это та победа, которая была в 1945 году, когда на рейхстаге появился советский красный флаг, появились флаги США, Великобритании, Франции. Вот победа. Только в таком случае можно прогнозировать изменение ситуации на десять или двадцать лет", — в интервью Алесе Бацман сказал Рудык.
Он возмущён слабой помощи Запада, которые не желают воевать с Москвой до последнего. По его словам, западным странам необходимо помнить, что пока Кремль не падёт, Незалежная постоянно будет жить в состоянии повышенной опасности и постоянных военных конфликтов с Россией.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.