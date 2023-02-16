Подоляка: "Кульминация зимней кампании приближается"

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кульминация зимней кампании российской специальной операции на Украине приближается.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный обозреватель Юрий Подоляка.

"Приближается к критической напряженность на всей линии боевого соприкосновения", — также отмечает блогер.

Также отмечается, российские Вооружённые силы медленно, но верно продвигаются вперед, заставляя украинских националистов задействовать все новых мобилизованных, которые предназначались для "контрнаступления".

Ранее сообщалось, что под Артёмовск два элитных батальона Киев перебросил с Запорожского фронта, а один с харьковского. Этот город существенно оттягивает силы ВСУ, а бойцы РФ медленно, но уверенно их перемалывают.