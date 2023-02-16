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Подоляка: "Кульминация зимней кампании приближается"

1:49
Силовые структуры

Кульминация зимней кампании российской специальной операции на Украине приближается.

Подоляка: "Кульминация зимней кампании приближается"

Об этом сообщает в Telegram-канале военный обозреватель Юрий Подоляка.

"Приближается к критической напряженность на всей линии боевого соприкосновения", — также отмечает блогер.

Также отмечается, российские Вооружённые силы медленно, но верно продвигаются вперед, заставляя украинских националистов задействовать все новых мобилизованных, которые предназначались для "контрнаступления".

Ранее сообщалось, что под Артёмовск два элитных батальона Киев перебросил с Запорожского фронта, а один с харьковского. Этот город существенно оттягивает силы ВСУ, а бойцы РФ медленно, но уверенно их перемалывают.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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