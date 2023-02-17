ФСБ предотвратила теракт на одном из химических предприятий в Калужской области. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, при задержании ликвидированы двое боевиков запрещенной в россии террористической организации "Исламское государство"*. Они являлись выходцами из Средней Азии.
Иные подробности в Центре общественных связей ФСБ России пока не приводят.
Ранее сообщалось, что на Северном Кавказе задержали гражданина РФ, занимавшегося подготовкой теракта по заданию Киева.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.