В ходе боевых действий на Артёмовском направлении ликвидирован боевик националистического батальона "Кракен"* Влад Сергеев.
Представители данного подразделения прославились чрезмерной жестокостью не только к пленным российским солдатам, но и к военнослужащим ВСУ. Киевское руководство использует полк "Кракен"* в качестве заградотрядов, предотвращая дезертирство в рядах украинской армии.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.