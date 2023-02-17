Боевик нацбата "Кракен"* Сергеев ликвидирован в районе Артёмовска

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе боевых действий на Артёмовском направлении ликвидирован боевик националистического батальона "Кракен"* Влад Сергеев.

Представители данного подразделения прославились чрезмерной жестокостью не только к пленным российским солдатам, но и к военнослужащим ВСУ. Киевское руководство использует полк "Кракен"* в качестве заградотрядов, предотвращая дезертирство в рядах украинской армии.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.