РВ: спецназ ДНР одним ударом из ПТРК сжёг украинский танк

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры уничтожения танка вооружённых сил Украины (ВСУ) точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) оператором 58-го отдельного батальона спецназначения "Каскад" армии ДНР. Запись публикует издание "Русская весна" в своём Telegram-канале.

Эксперты отмечают, что оператор навёл ракету на танк настолько точно, что в результате её попадания в цель сдетонировал боекомплект бронемашины и, как следствие, весь экипаж вместе с вверенной ему техникой был испепелён дотла.

Ранее в Сети появилось видео поражения российской ракетой украинской боевой машины пехоты (БМП-1).