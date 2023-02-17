В Сети появились кадры уничтожения танка вооружённых сил Украины (ВСУ) точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) оператором 58-го отдельного батальона спецназначения "Каскад" армии ДНР. Запись публикует издание "Русская весна" в своём Telegram-канале.
Эксперты отмечают, что оператор навёл ракету на танк настолько точно, что в результате её попадания в цель сдетонировал боекомплект бронемашины и, как следствие, весь экипаж вместе с вверенной ему техникой был испепелён дотла.
Ранее в Сети появилось видео поражения российской ракетой украинской боевой машины пехоты (БМП-1).
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.