Мирошник: Украина уничтожила бы Донбасс, если бы Россия не начала спецоперацию

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев уничтожил бы Донбасс, если бы Россия не начала специальную военную операцию (СВО). Такое мнение выразил дипломат Родион Мирошник.

По его словам, год назад украинские войска готовились к наступлению на ЛНР и ДНР, однако российская армия остановила атаку.

"Если бы не решение начать СВО, нас бы просто сравняли с землёй", — считает Мирошник.

Как пояснил дипломат, международные организации просто не заметили бы этого.

Он также добавил, что с 17 по 24 февраля 2022 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили свыше 500 атак на населённые пункты Луганской Народной Республики. Мирошник подчеркнул: в тот период ни ООН, ни ОБСЕ не смогли остановить агрессию киевского режима.