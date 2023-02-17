Киев уничтожил бы Донбасс, если бы Россия не начала специальную военную операцию (СВО). Такое мнение выразил дипломат Родион Мирошник.
По его словам, год назад украинские войска готовились к наступлению на ЛНР и ДНР, однако российская армия остановила атаку.
"Если бы не решение начать СВО, нас бы просто сравняли с землёй", — считает Мирошник.
Как пояснил дипломат, международные организации просто не заметили бы этого.
Он также добавил, что с 17 по 24 февраля 2022 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили свыше 500 атак на населённые пункты Луганской Народной Республики. Мирошник подчеркнул: в тот период ни ООН, ни ОБСЕ не смогли остановить агрессию киевского режима.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.