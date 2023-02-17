РИА Новости: источник допустил самовольное оставление позиций частями ВСУ на Запорожском направлении

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) находятся в подавленном моральном состоянии и могут самовольно покинуть позиции на одном из участков фронта на Запорожском направлении. Об этом рассказал представитель спецслужб в беседе с РИА Новости.

Собеседник издания сослался на информацию, полученную от своих источников среди местного населения и подразделений ВСУ.

По их словам, недовольство командованием и снабжением нарастает в рядах украинских военных. Солдаты ВСУ у жителей близлежащих населённых пунктов собирают продукты и медикаменты.

"На фоне такой ситуации всерьёз обсуждается вопрос об оставлении позиций на одном из участков на Запорожском направлении", — заявил источник агентства.