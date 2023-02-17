Украинские информационные ресурсы в панике сообщают, что вся дорога от Мариуполя до Бердянска якобы "в военных грузовиках ВС РФ", пишет "Русская Весна".
"Трасса от Мариуполя до Бердянского кольца вся в военных грузовиках России. Это примерно 80 километров", — заявляет советник назначенного киевским режимом мэра Мариуполя Пётр Андрющенко в своей соцсети.
Отметим, никаких подтверждений слов фейкового мэра нет.
Ранее вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия уже начала наступление на нескольких направлениях.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.