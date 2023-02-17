РВ: "Киевские власти в панике — армия России стягивает огромные силы на юг"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские информационные ресурсы в панике сообщают, что вся дорога от Мариуполя до Бердянска якобы "в военных грузовиках ВС РФ", пишет "Русская Весна".

"Трасса от Мариуполя до Бердянского кольца вся в военных грузовиках России. Это примерно 80 километров", — заявляет советник назначенного киевским режимом мэра Мариуполя Пётр Андрющенко в своей соцсети.

Отметим, никаких подтверждений слов фейкового мэра нет.

Ранее вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия уже начала наступление на нескольких направлениях.