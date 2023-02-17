Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил, что украинская армия атаковала два приграничных села Суджанского района.
По данным российского чиновника, на территории Горнали и Гуево зафиксировали около 15 снарядов. Как подчеркнул губернатор, в результате происшествия никто не пострадал. ВСУ не смогли что-либо разрушить, добавил глава региона.
"Ситуация на границе контролируется нашими военными", — заключил политик.
Ранее он сообщал, что Вооружённые силы Российской Федерации в Курской области ведут огонь по точкам расположения армии Украины.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.