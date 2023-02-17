В Курской области сообщили об обстреле сёл Горналь и Гуево со стороны ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил, что украинская армия атаковала два приграничных села Суджанского района.

По данным российского чиновника, на территории Горнали и Гуево зафиксировали около 15 снарядов. Как подчеркнул губернатор, в результате происшествия никто не пострадал. ВСУ не смогли что-либо разрушить, добавил глава региона.

"Ситуация на границе контролируется нашими военными", — заключил политик.

Ранее он сообщал, что Вооружённые силы Российской Федерации в Курской области ведут огонь по точкам расположения армии Украины.