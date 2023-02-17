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Военный психолог: вернувшимся из украинского плена нужно долго восстанавливаться — до года

1:16
Силовые структуры

Военный психолог Алексей Захаров, помогающий военным в зоне СВО, рассказал, какими российские военнослужащие возвращаются из украинского плена и с какими проблемами им приходится после этого столкнуться.

Военный психолог: вернувшимся из украинского плена нужно долго восстанавливаться — до года

Эксперт отметил, что сразу после возвращения из плена все бойцы, как правило, чувствуют эйфорию — она приходит с пониманием, что ты уже дома, а самое ужасное — позади. Однако душевный подъём проходит, после чего наваливаются тяжёлые воспоминания, сопровождаемые психологическими проблемами и заболеваниями.

Психолог подчеркнул, что абсолютно всем вернувшимся из плена необходима длительная реабилитация — до года, во время которой они будут получать необходимую помощь.

"Военнопленные, с которыми я работал, рассказывают много нехорошего. Были и избиения, и угрозы. Понимание, что в любую минуту тебя могут ударить, причинить унижение и боль, — это тяжелая вещь. И у тебя нет никакой гарантии жизни, вообще никакой гарантии жизни! Порой к ним относятся как к животным. Налицо нарушение всех прав пленных", — рассказал Захаров в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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