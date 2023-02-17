Военный психолог Алексей Захаров, помогающий военным в зоне СВО, рассказал, какими российские военнослужащие возвращаются из украинского плена и с какими проблемами им приходится после этого столкнуться.
Эксперт отметил, что сразу после возвращения из плена все бойцы, как правило, чувствуют эйфорию — она приходит с пониманием, что ты уже дома, а самое ужасное — позади. Однако душевный подъём проходит, после чего наваливаются тяжёлые воспоминания, сопровождаемые психологическими проблемами и заболеваниями.
Психолог подчеркнул, что абсолютно всем вернувшимся из плена необходима длительная реабилитация — до года, во время которой они будут получать необходимую помощь.
"Военнопленные, с которыми я работал, рассказывают много нехорошего. Были и избиения, и угрозы. Понимание, что в любую минуту тебя могут ударить, причинить унижение и боль, — это тяжелая вещь. И у тебя нет никакой гарантии жизни, вообще никакой гарантии жизни! Порой к ним относятся как к животным. Налицо нарушение всех прав пленных", — рассказал Захаров в беседе с Общественной Службой Новостей.
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