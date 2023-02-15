Солдат ВСУ заявил, что был бы уже "на том свете", если бы не попал в российский плен

Украинский солдат заявил, что ему удалось выжить лишь благодаря попаданию в российский плен, передаёт пресс-служба Минобороны РФ.

Судя по обнародованной ведомством видеозаписи, боевик Вооружённых сил Украины (ВСУ) был замечен российскими военнослужащими в районе населённого пункта Никольское.

"Если бы я не попал в плен, то был бы уже на том свете", — поделился мужчина.

Он также добавил, что не сталкивался с избиениями в российском плену. По его словам, здесь нормально относятся к военным, которые раньше служили на стороне Киева.

Пленный призвал солдат ВСУ сдаваться в российский плен, чтобы избежать превращения в "фарш".

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