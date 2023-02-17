Шпаковский заявил о возможности начала войсками НАТО боевых действий в Белоруссии

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Госпогранкомитета Белоруссии заявлял о том, что на границах республики сосредоточено 23,5 тысяч солдат. Экс-советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал о намерении НАТО начать боевые действия против Минска. Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Шпаковский дал комментарии по этому поводу.

"Поляки не скрывают в своём военном планировании, что Белоруссия рассматривается Варшавой в качестве потенциального противника", — сказал эксперт в беседе с НСН.

Он считает, что Белоруссия может стать театром военных действий, если начнётся конфликт между Россией и НАТО. Республика выступает коротким путём на Москву.

Шпаковский отметил наличие у РФ и Белоруссии союзной доктрины и планов обороны на случай внешней агрессии, а также региональной группировки войск.